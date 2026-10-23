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Общество 23 октября 2026 17:32

В список Минюста России попали 12 человек, скрывающихся за границей от наказания

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Двенадцать человек, скрывающихся в других странах с целью избежать наказания, попали в список Минюста РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Перечень уже есть на сайте Министерства юстиции России. Среди тех, кто попал в реестр – экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский**, бизнесмен Евгений Чичваркин**, политик Леонид Гозман**, юрист Марк Фейгин*, политолог Екатерина Шульман** и журналист Майкл Наки*.

*признаны в РФ иноагентами
**признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов

#террористы #экстремисты #иноагент
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