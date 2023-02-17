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В список иноагентов попали журналист Андрей Лошак* и историк Андрей Зубов*
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Минюст России вновь расширил реестр иноагентов. В него попали журналист Андрей Лошак* и историк Андрей Зубов*, говорится в материалах ведомства.
Помимо них, в перечень организаций-иноагентов включена школа свободной общественной мысли «Возрождение»**.
Напомним, в предыдущий раз в реестр Минюста попали певица Земфира* и политик Дмитрий Гудков*.
*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом
**Включена в реестр иноагентов
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