В список иноагентов попали журналист Андрей Лошак* и историк Андрей Зубов*

Минюст России вновь расширил реестр иноагентов. В него попали журналист Андрей Лошак* и историк Андрей Зубов*, говорится в материалах ведомства.

Помимо них, в перечень организаций-иноагентов включена школа свободной общественной мысли «Возрождение»**.

Напомним, в предыдущий раз в реестр Минюста попали певица Земфира* и политик Дмитрий Гудков*.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом

**Включена в реестр иноагентов