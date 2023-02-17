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Политика 17 февраля 2023 21:21

В список иноагентов попали журналист Андрей Лошак* и историк Андрей Зубов*

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Минюст России вновь расширил реестр иноагентов. В него попали журналист Андрей Лошак* и историк Андрей Зубов*, говорится в материалах ведомства.

Помимо них, в перечень организаций-иноагентов включена школа свободной общественной мысли «Возрождение»**.
Напомним, в предыдущий раз в реестр Минюста попали певица Земфира* и политик Дмитрий Гудков*.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом
**Включена в реестр иноагентов

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