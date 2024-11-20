В список голосования «Премии Первых» вошли 32 объекта из Татарстана

С 15 ноября по 30 декабря 2024 года проходит народное онлайн-голосование Всероссийского конкурса «Премия Первых». В нем выбирают самые привлекательные для детей и молодёжи объекты. В итоговый список вошли 32 объекта Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения Первых».

«Наша республика второй год подряд выходит в лидеры по количеству объектов, выбранных для представления на народном голосовании. В прошлый раз по итогам конкурса Татарстан был отмечен сразу в двух номинациях. Экстрим-парк «УРАМ» стал лучшим в номинации «Здоровый образ жизни», и проект «Лагерь моего двора» из Заинска победил в номинации «Работодатель Первых». В этом году на народном голосовании от нашей республики принимает участие 32 номинанта. Лидирующие позиции в номинации «Сердце города» занимает Музей-заповедник «Казанский Кремль», а в номинации «Развитие» – Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти». Награда будет отдана лучшим проектам в области всестороннего развития детей и молодежи», – сообщили в пресс-службе.

Голосование продлится до 30 декабря. По результатам народного голосования будут определены 100 финалистов: 70 проектов в основных номинациях и 30 – в специальных. В январе 2025 года экспертное жюри «Премии Первых» выберет победителей в каждой номинации.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение Первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением Первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.