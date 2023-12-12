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Экономика 12 декабря 2023 09:19

В список детских товаров с пониженным НДС включили велосипеды, автокресла и ванночки

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В список детских товаров с пониженным НДС включили велосипеды, автокресла и ванночки
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Для поддержки отечественных производителей и повышения доступности для потребителей Правительство расширило перечень детских товаров, которые будут облагаться НДС по сниженной ставке 10%. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми», – говорится в сообщении.

Постановление стало одним из шагов в рамках программы развития индустрии детских товаров, который федеральный Кабмин утвердил еще в 2020 году. Основная цель – повысить качество, безопасность и доступность товаров для детей, увеличить долю отечественной продукции на российском рынке.

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