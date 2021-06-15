В списки казанского мемориального комплекса внесли не всех воинов-афганцев

В казанском парке Победы недавно состоялось открытие мемориального комплекса воинам-интернационалистам. Однако, как рассказал журналисту ИА «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин, в списки аллеи Памяти внесли не всех татарстанских воинов-афганцев.

«В структуре мемориального комплекса предусмотрена аллея Памяти, на которую занесены имена и фамилии воинов-афганцев. Однако в этот список так и не был включен уроженец деревни Азметьево Актанышского района Хамбалу Гамбарову, который погиб в Афганистане при выполнении интернационального долга в провинции Балх», — заявил собеседник агентства.

Хабибуллин пояснил, что сотрудники фонда приложили много усилий, чтобы установить место последнего боя Хамбала и исправить ошибку в военных документах, по которым Гамбаров значился уроженцем Казахстана.

15 февраля 2021 года, в годовщину вывода советских войск из Афганистана, на территории актанышского парка Победы глава района торжественно открыл памятную доску в честь Хамбала Гамбарова.

«Я еще 25 мая обратился к организаторам установки мемориала, координационному совету по делам воинов-интернационалистов, с просьбой исправить эту ошибку. Предоставил им все соответствующие документы: справку о смерти и о том, что Хамбал числится в списках пропавших без вести, а также удостоверение к медали „Воин-интернационалист“ и свидетельство о рождении. Но никакой реакции, помимо того, что все списки согласованы и гравировка фамилий бойцов уже сделана, не последоволо. Не появилось фамилии Гамбарова и на момент торжественного открытия комплекса. Неужели добавить данные бойца заняло бы много усилий и времени?» — возмутился Рустам Хабибуллин.

По словам гендиректора фонда, в момент открытия комплекса он снова разговаривал с организаторами, но услышал только категорический ответ, что в списки попали лишь имена призывников из Татарстана, уроженцам других регионов в них не места, и, соответственно, ничего исправлять они не собираются.

«Получается, что с рядовым Гамбаровым судьба сыграла злую шутку. Первый раз Родина его бросила в Афганистане, а второй раз это сделали чиновники в Казани. Хорошо еще, что маму Гамбарова не пригласили, ей 90 лет уже», — резюмировал Рустам Хабибуллин.