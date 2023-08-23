news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 23 августа 2023 20:08

В списке пассажиров самолета, который разбился в Тверской области, был Пригожин

Скопировать ссылку
news_top_970_100
В списке пассажиров самолета, который разбился в Тверской области, был Пригожин

В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли десять человек. Разбившийся бизнес-джет будто бы следовал из Москвы в Санкт-Петербург.

Как отмечают в Росавиации, по данному факту начато расследование.

Фото: телеграм-канал t.me/grey_zone

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное