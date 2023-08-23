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В списке пассажиров самолета, который разбился в Тверской области, был Пригожин
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В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли десять человек. Разбившийся бизнес-джет будто бы следовал из Москвы в Санкт-Петербург.
Как отмечают в Росавиации, по данному факту начато расследование.
Фото: телеграм-канал t.me/grey_zone
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