В списке пассажиров самолета, который разбился в Тверской области, был Пригожин

В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли десять человек. Разбившийся бизнес-джет будто бы следовал из Москвы в Санкт-Петербург.

Как отмечают в Росавиации, по данному факту начато расследование.

Фото: телеграм-канал t.me/grey_zone