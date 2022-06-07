В спектакле «Йусуф» прозвучат древние нашиды, рекомендованные Равилем Гайнутдином

В спектакле «Йусуф» прозвучат нашиды XV века, их рекомендовал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. О предстоящей премьере рассказал главный режиссер Татарского ТЮЗа имени Кариева Ренат Аюпов на пресс-конференции в Музее исламской культуры.

«При постановке спектакля Равиль хазрат как научный советник поделился ценными советами. Одно из главных его пожеланий — включить в сюжет мунаджаты и нашиды», — заметил режиссер.

По словам Рената Аюпова, в процессе подготовки он отправлял каждый эпизод хазрату через WhatsApp. Председатель Совета муфтиев комментировал и давал советы.

«Он отправил мне древние нашиды, найденные в Сергаче. Среди них есть такие, которые дошли до нас из XV века. Мы решили их использовать», — пояснил Аюпов.

«Среди нашидов есть один очень оригинальный. Наш педагог по вокалу Лилия Зайнулина разучила его с артистами. Мы чуть-чуть изменили нашид на современный лад, подобрали динамику», — добавил режиссер.

Равиль Гайнутдин обратил внимание на то, что в тексте часто употребляется слово «Тәңре» («Бог»), и посоветовал местами заменить его словами «Раббым» («Мой Господь») и «Аллаһ» («Аллах»).

«Вы знаете, Равиль хазрат творческий человек. Он даже прокомментировал игру артистов, отметив тех, кто переигрывает. Он видит, где ложь, а где искренние чувства. Равиль хазрат помогает нам уже с третьим спектаклем», — подчеркнул Аюпов.

Премьера спектакля «Йусуф» состоится в ТЮЗе имени Кариева 15 и 16 июня. Роль Йусуфа исполняет молодой артист театра Инсаф Назипов.

В основе спектакля — поэма средневекового булгарского поэта Кул Гали «Кысса-и Йусуф» («Сказание о Йусуфе»), написанная на тюркском языке огузо-кипчакского типа. Режиссер спектакля — Ренат Аюпов, композитор — Юсуф Бикчантаев, художник — Игорь Капитанов, художник по костюмам — Вагиля Сельская, художник по свету — Евгений Ганзбург.