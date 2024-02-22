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В спецоперации приняли участие более 27 тысяч казаков
Более 27 тысяч казаков приняли участие в специальной военной операции на Украине. Они участвовали в боях за Бахмут, освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи, штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы и многих других военных действиях. Об этом сообщается в телеграм-канале портала «Российское казачество».
Более 1000 казаков представлены к наградам и этот список увеличивается с каждым днем. Кроме того, 1350 казаков получили государственные награды с начала СВО.
Впервые звание Героя России было присовено казаку-добровольцу Олегу Ликонцеву, посмертно звание Героя присвоено Владимиру Додосову. Также государственную награду присудили командиру мотострелковой роты Алексею Хименко, командиру 6-го отдельного мотострелкового полка Владимиру Полуполтинных, Николаю Кульчановскому, Максиму Рыжову. Многим казакам также вручили ордена Мужества.
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