В спецоперации приняли участие более 27 тысяч казаков

Более 27 тысяч казаков приняли участие в специальной военной операции на Украине. Они участвовали в боях за Бахмут, освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи, штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы и многих других военных действиях. Об этом сообщается в телеграм-канале портала «Российское казачество».

Более 1000 казаков представлены к наградам и этот список увеличивается с каждым днем. Кроме того, 1350 казаков получили государственные награды с начала СВО.

Впервые звание Героя России было присовено казаку-добровольцу Олегу Ликонцеву, посмертно звание Героя присвоено Владимиру Додосову. Также государственную награду присудили командиру мотострелковой роты Алексею Хименко, командиру 6-го отдельного мотострелкового полка Владимиру Полуполтинных, Николаю Кульчановскому, Максиму Рыжову. Многим казакам также вручили ордена Мужества.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.