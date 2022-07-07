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Происшествия
7 июля 2022  16:00
Никита Алешкевич

В спецоперации на Украине погиб уроженец Татарстана капитан Ильдар Сайфуллин

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В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Ютазинского района Республики Татарстан капитан гвардии Ильдар Сайфуллин. Об этом сообщила пресс-служба района в официальном аккаунте в соцсетях.

Источник: Пресс-служба Ютазинского района РТ

Администрация района сообщила, что прощание с Ильдаром Сайфуллиным состоится 8 июля в 10.00 на территории сквера «Памяти воинам интернационалистам». 

«Похоронят Ильдара Илдусовича на центральном кладбище Уруссу. Вечная Слава Герою!» – добавили в пресс-службе.

Обстоятельства гибели Ильдара Сайфуллина не уточняются.

 

#спецоперация на Украине
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