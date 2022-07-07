В спецоперации на Украине погиб уроженец Татарстана капитан Ильдар Сайфуллин

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Ютазинского района Республики Татарстан капитан гвардии Ильдар Сайфуллин. Об этом сообщила пресс-служба района в официальном аккаунте в соцсетях.

Источник: Пресс-служба Ютазинского района РТ

Администрация района сообщила, что прощание с Ильдаром Сайфуллиным состоится 8 июля в 10.00 на территории сквера «Памяти воинам интернационалистам».

«Похоронят Ильдара Илдусовича на центральном кладбище Уруссу. Вечная Слава Герою!» – добавили в пресс-службе.

Обстоятельства гибели Ильдара Сайфуллина не уточняются.