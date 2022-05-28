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Происшествия
28 мая 2022  10:45
Елена Саляхова

В спецоперации на Украине погиб санитар парашютно-десантного батальона из Татарстана

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Старший санитар парашютно-десантного батальона Велерий Ярухин из Татарстана погиб во время спецоперации на Украине. О его гибели сообщили в администрации Тетюшского района республики. Накануне там прошли похороны сержанта.

Валерий Ярухин родился в селе Богдашино. После школы он окончил сельскохозяйственную академию в Чебоксарах, а в 2013 году решил уйти на службу по контракту.

Об обстоятельствах гибели военнослужащего не сообщается, известно, что он погиб 20 мая. 

У Ярухина остались две дочери 13 и пяти лет. Ему было 34 года.

#спецоперация #Украина
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