В спецоперации на Украине погиб 56-летний доброволец из Набережных Челнов

Во время специальной военной операции на Украине погиб 56-летний Василий Викторович Маковеев, житель Набережных Челнов. Мужчина вошел в добровольческий отряд.

Мэр города Наиль Магдеев вместе с замглавы муниципального образования Ириной Сагидуллиной и руководителем исполкома Фаридом Салаховым выражают соболезнования семье погибшего. Организацию похорон взяли на себя в исполкоме и военкомате города. У погибшего остались жена и трое детей. Об этом сообщили в Управлении информполитики и по связям с общественностью мэрии Челнов.