В «Спасском» заказнике стартовала акция по установке искусственных нерестилищ

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам начал установку искусственных нерестилищ в рамках республиканской акции «Рыбе – быть! (Балык – булсын!)». Первое мероприятие прошло в природном заказнике «Спасский» Спасского района.

«Сотрудники ведомства устанавливают искусственные нерестовые гнезда для повышения популяции рыб»,— сказано в сообщении природоохранного ведомства.

Организаторами акции выступил Камско-Волжский филиал федерального госучреждения «Главрыбвод». В мероприятии приняли участие сотрудники межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Спасскому району, заказника «Спасский», Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира и местные рыбаки. Совместными усилиями было установлено более 5 тыс. гнезд.