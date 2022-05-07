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Ру Тат
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Экология
7 мая 2022  18:30

В «Спасском» заказнике стартовала акция по установке искусственных нерестилищ

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Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам начал установку искусственных нерестилищ в рамках республиканской акции «Рыбе – быть! (Балык – булсын!)». Первое мероприятие прошло в природном заказнике «Спасский» Спасского района. 

«Сотрудники ведомства устанавливают искусственные нерестовые гнезда для повышения популяции рыб»,— сказано в сообщении природоохранного ведомства. 

Организаторами акции выступил Камско-Волжский филиал федерального госучреждения «Главрыбвод». В мероприятии приняли участие сотрудники межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Спасскому району, заказника «Спасский», Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира и местные рыбаки. Совместными усилиями было установлено более 5 тыс. гнезд.

 

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