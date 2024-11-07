В Спасском районе Татарстана захоронили останки 52-х погибших воинов Гражданской войны

Церемония захоронения останков бойцов Гражданской войны прошла в селе Измери Спасского района. Более 100 лет прошло с тех страшных событий, но именно здесь, в пойме реки Актай, близ упомянутого поселка, до сих пор находят останки бойцов. Кто они — белогвардейцы или красноармейцы — сейчас неизвестно.

Поисковые отряды более 10 лет несут Вахту памяти «Примирение и согласие», в селе Измери это уже третье захоронение по счету. 104 года назад здесь состоялось первое сражение между Красной Армией и антибольшевистской народной армией Комуча.

«Это уже третье захоронение, — рассказывает руководитель поискового отряда „Булгар“ Алексей Андреянов. — Впервые мы начали разрабатывать территорию 10 лет назад. Решили копать именно в пойме Актая, на краю Измери. Знали из истории, что именно здесь пролегал тракт, по которому отступали белогвардейцы. С первыми раскопками обнаружили останки со следами повреждений при стрельбе: черепа с пулевыми отверстиями, простреленные позвонки и другие костные фрагменты. Первое захоронение произвели в 2015 году. Тогда погребли останки 31 бойца. Ну, и дальше пошло. Продолжили работать совместно с поисковиками из других районов Татарстана, и практически каждый год эта земля дарила нам находки и возможность предать земле павших воинов».

На торжественную траурную церемонию собрались более 50 человек. Это жители села с детьми, ученики школ Спасского района, поисковики из Лаишевского, Спасского, Алькеевского, Алексеевского, Мамадышского районов республики, а также из Казани.

На мероприятии присутствовали заместитель главы Спасского района Сергей Тюнев, депутат Госсовета РТ, исполнительный директор военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов, Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софина, представители духовенства.

«Радует, что дети присутствуют на таких мероприятиях, — поделился впечатлениями Тимур Камалетдинов. — Историю не только по книжкам учить нужно. А так они прочувствуют всё то, о чём им в школе рассказывали. Узнают, что творилось на их родной земле, в знакомых местах, где они сейчас мирно играют. Детям нужно давать почувствовать историю. Так они крепче будут любить Родину».

В этот день в братской могиле были погребены останки 52-х погибших воинов. В честь погибших был дан троекратный оружейный салют, их память почтили минутой молчания. На месте захоронения установили памятный знак «Примирение и согласие» и возложили к нему красные гвоздики.

А потом в память о павших бойцах каждый из присутствующих посадил свой саженец. Скоро здесь, в пойме Актая, где произошло посмертное примирение двух враждующих сторон, вырастет Аллея Памяти из лип и сосен.

Саженцы лип предоставил глава Измерского сельского поселения Раис Валитов. Сосенки привезли поисковики билярского отряда «Юнармейцы».

После всех церемониальных мероприятий на берегу Актая развернули полевую кухню, и дети, пробуя солдатскую кашу, делились впечатлениями от того, что узнали. Теперь они точно запомнят этот фрагмент истории родного края. И будут знать, куда им и их будущим детям возложить цветы в память о павших в боях. Всего в пойме Актая захоронены останки 122 жертв гражданской войны.

Материал подготовлен при участии Евиты Саможеновой