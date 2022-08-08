В Спасском районе Татарстана введен карантин из-за африканской чумы свиней

В трех населенных пунктах Спасского района Татарстана ввели карантин по африканской чуме свиней из-за обнаружения очага заболевания, пишет газета «Новая жизнь».

«Эпизоотический очаг охватывает населенные пункты в пятикилометровой зоне – село Ржавец, поселок Приволжский и город Болгар. Проводятся санитарные мероприятия по изъятию и умерщвлению свиней в личных подсобных хозяйствах», – говорится в сообщении.

В частности, в восьми хозяйствах поселка Приволжский отчуждено 23 головы свиней, в четырех хозяйствах села Ржавец – 22 головы.

Кроме того, все выезжающие из Болгара автомобили проходят ветеринарную санитарную обработку.

Как сообщили в пресс-службе Спасского района, радиус зоны карантина составляет 20 километров. Длительность карантина – 21 день.