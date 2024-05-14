В Спасском районе спасли бобра, который забрел на территорию жилого дома

В Спасском районе РТ помогли заблудившемуся на чужом участке бобру, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Сегодня утром один из жителей района обнаружил на своем участке бобра, который заплутал в грядках и кустах и не мог выбраться из-за ограды.

Местный житель сообщил о животном сотрудникам межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Спасскому району.

Они поймали бобра, осмотрели его и убедившись, что внешние повреждения на животном отсутствуют, отпустили его в естественную среду обитания.

В ведомстве отметили, что сейчас у бобров время строительства плотин, что обусловлено повышенной активностью.