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В Спасском районе спасли бобра, который забрел на территорию жилого дома
В Спасском районе РТ помогли заблудившемуся на чужом участке бобру, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.
Сегодня утром один из жителей района обнаружил на своем участке бобра, который заплутал в грядках и кустах и не мог выбраться из-за ограды.
Местный житель сообщил о животном сотрудникам межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Спасскому району.
Они поймали бобра, осмотрели его и убедившись, что внешние повреждения на животном отсутствуют, отпустили его в естественную среду обитания.
В ведомстве отметили, что сейчас у бобров время строительства плотин, что обусловлено повышенной активностью.
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