В Спасском районе РТ работы по программе «Наш двор» полностью завершены

Фото: газета «Новая жизнь»

В Спасском районе Татарстана ремонтные работы по программе «Наш двор» завершены на 100%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила замруководителя исполкома по инфраструктурному развитию Наталья Казакова.

По словам собеседницы агентства, накануне состоялось открытие последнего обновленного двора в селе Никольское. Помимо Казаковой, в церемонии приняли участие глава Спасского района Фаргат Мухаметов, начальник отдела государственного регулирования туристской деятельности Госкомитета РТ по туризму Райса Гарифуллина, глава Никольского сельского поселения Евгений Синицин и местные жители. Перед гостями выступили артисты районного Дома культуры Болгара и местные самодеятельные артисты.

«Я очень положительно оцениваю эту программу, потому что если бы не „Наш двор“, жители бы не получили такого комфорта. Теперь в восьми дворах района, в том числе в сельской местности, уложен новый асфальт. 9 сентября была торжественно открыта благоустроенная территория двух многоквартирных домов по улице Школьная, д.14 и 16. <...> По самой деревне имеется хорошее дорожное покрытие, а внутри двора его не было. Данная программа позволила реально улучшить условия жизни местных жителей», — отметила Казакова.

По словам замруководителя исполкома, ремонт во дворе проведен с учетом мнений всех жильцов дома, были оборудованы парковки, установлена детская площадка, налажено освещение.

«Было проведено комплексное благоустройство. За счет местного бюджета мы поменяли теплотрассу, заменили часть воды. Местные жители очень довольны. Одна из бабушек призналась, что живет 55 лет в этом дворе и осенью <...> вынуждена была ходить только в сапогах», — поделилась Наталья Казакова.

Спасский район одним из первых в Татарстане завершил работы по «Нашему двору». «У нас полностью завершены дорожные работы, освещение выполнено на 100%, малые архитектурные формы также установлены. Возможно, в некоторых дворах остались мелкие штришки. Ремонт в этом году проводился в восьми дворах, на будущий год планируется обустроить три дворовых территории. Мы очень довольны программой», — резюмировала Казакова.