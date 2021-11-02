В Спасском районе РТ по нацпроекту отремонтирован участок региональной дороги длиной 2 км

В Спасском районе Татарстана дорожники отремонтировали участок автодороги Ким – Кузнечиха – Лесная Хмелевка протяженностью 2 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ремонт здесь не проводился более 10 лет, – отметили в министерстве. – Рабочие уложили верхний слой покрытия из высокоплотного мелкозернистого асфальтобетона, закрепили оси трассы и укрепили обочины по метру с каждой стороны, а также нанесли дорожную разметку».

Региональная дорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров. Она соединяет Татарстан с Ульяновской областью.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ.