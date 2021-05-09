В Спасском районе РТ ихтиологи установили искусственные нерестилища вдоль речных берегов

В акватории Куйбышевского водохранилища на Волге в Спасском районе Татарстана специалисты провели акцию «Рыбе — быть!». Цель мероприятия — поддержать рыбные ресурсы республики с помощью искусственных нерестилищ вдоль речных берегов.

В рамках мероприятия представители природоохранных организаций установили более 5 тыс. гнезд — на тысячу больше, чем в прошлом году. Среди участников — ведущий ихтиолог Средне-Волжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Рустам Сафиуллин, начальник Спасского отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Алексей Коптелов и другие сотрудники ведомства.

По словам Сафиуллина, операция проводится для того, чтобы избежать засыхания икры на суше, если уровень воды снизится.

«В наших водах нерестятся в основном фитофильные виды рыб (откладывающие во время нереста икру на водную растительность — прим. Т-и). В итоге если уровень воды снижается, икра остается на поверхности и просто-напросто погибает», — рассказал ведущий ихтиолог Рустам Сафиуллин.

Нерестилища разработаны учеными из Саратова. Они изготовлены из капроновой дели, которая по всей длине с обеих сторон посажена на капроновый сеточник. Нерестовый субстрат — упругие капроновые волокна (путанка) — имитирует естественную растительность. Он прикреплен к дели отдельными пучками, создающими на полотне сплошное поле. Длина одного полотна — 25 метров, ширина — 1,5 метра, поперек прикреплены распорные деревянные рейки. На каждом из полотен 187 гнезд из расчета на каждое из них по 0,2 квадратного метра.

Выживаемость икры в так называемом «ленточном полотне» составляет около 90%, так как плотность кладки в нем выше, чем в других.

«Искусственные нерестилища, которые мы устанавливаем, имитируют субстрат, куда рыба крепит икру. Нерестилища оснащены грузилами и поплавками. Поплавки улавливают уровень воды, а грузила держат сети с икрой под водой. Таким образом, икра остается в благоприятных условиях и не гибнет», — пояснил специалист.

По информации газеты «Новая жизнь», операция «Нерест» проходит при поддержке Госкомитета Татарстана по биоресурсам. Также Сафиуллин отдельно отметил местного жителя Анатолия Подгорнова, который всячески помогает ведомствам материалами и оборудованием.

«Нерест» является ежегодным мероприятием, способствующим пополнению рыбных ресурсов.

Ранее на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада в Минэкологии РТ было отмечено, что уровень Куйбышевского водохранилища благоприятен для обеспечения нереста.

Фото газеты «Новая жизнь»