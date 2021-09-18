В Спасском районе РТ 92-летний ветеран отказался от голосования на дому

В Спасском районе Татарстана 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Устин отказался от услуг выездной избирательной участковой комиссии и изъявил желание прийти сам и проголосовать на своем участке №2549 в городе Болгаре. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Ветеран сказал, что голосовать на дому как-то не празднично. «Живу я не так далеко, чего ж не сходить? Хоть из дома выйти, прогуляться. Дома сидеть все время тоже ничего хорошего. Двигаться надо. Да и на участке голосуешь, сразу важность события чувствуется. А дома какая радость? Пока хожу, сам буду приходить голосовать!» — заявил он.

Вместе с Иваном Устиным пришла голосовать его племянница Любовь Волостнова 1949 года рождения. Она поддерживает мнение своего близкого родственника и говорит, что Иван Павлович — это пример для тех, кто жалуется на возраст.

«Есть ведь такие люди: чуть за 50, а уже сидят, болячки считают. Лишний раз из дома не выйдут. Вот пусть пример с дяди Вани берут! Дай бог всем такими бодрыми в 92 года быть!» — сказала она.

Креативный подход продемонстрировали сотрудники отдела культуры, пришедшие на избирательный участок в национальных костюмах. Прямо на участке они устроили небольшое театрализованное представление, чем подняли настроение всем, в том числе и членам участковой избирательной комиссии.

«Мы решили нарядиться в татарский и русский национальные костюмы, тем самым подчеркнув толерантность нашей дружной и многонациональной республики. И голосовали мы потому, что хотим, чтобы эта дружба между народами сохранялась и дальше», — объяснили свою мотивацию сотрудники отдела культуры.