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Происшествия 4 декабря 2023 10:42

В Спасском районе оштрафовали мужчину, который пытался пронести нож в здание суда

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Приставы Спасского района предотвратили попытку пронести в здание суда нож, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

Как выяснилось, на входе в здание суда жителя Болгар, как и всех посетителей, спросили о наличии колюще-режущих предметов. Мужчина ответил, что не имеет. Однако при досмотре судебный пристав обнаружил в кармане мужчины нож.

В результате мужчина сам оказался в роли подсудимого и получил административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

#судебные приставы
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