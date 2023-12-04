В Спасском районе оштрафовали мужчину, который пытался пронести нож в здание суда

Приставы Спасского района предотвратили попытку пронести в здание суда нож, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

Как выяснилось, на входе в здание суда жителя Болгар, как и всех посетителей, спросили о наличии колюще-режущих предметов. Мужчина ответил, что не имеет. Однако при досмотре судебный пристав обнаружил в кармане мужчины нож.

В результате мужчина сам оказался в роли подсудимого и получил административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.