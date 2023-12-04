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В Спасском районе оштрафовали мужчину, который пытался пронести нож в здание суда
Приставы Спасского района предотвратили попытку пронести в здание суда нож, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, на входе в здание суда жителя Болгар, как и всех посетителей, спросили о наличии колюще-режущих предметов. Мужчина ответил, что не имеет. Однако при досмотре судебный пристав обнаружил в кармане мужчины нож.
В результате мужчина сам оказался в роли подсудимого и получил административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.
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