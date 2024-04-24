В Спасском районе наградили лучших в компетенции «Клининг» регионального «Абилимпикса»

Фото: пресс-служба ТРО ВПП "Единая Россия"

В Спасском техникуме отраслевых технологий прошла церемония награждения школьников-победителей регионального чемпионата «Абилимпикс-2024». В мероприятии приняли участие секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы Татьяна Ларионова, гендиректор Центра развития профессиональных компетенций РТ, участник предварительного голосования «Единой России» Эмиль Губайдуллин, передает пресс-служба регионального отделения партии.

В числе победителей — пять воспитанников Болгарской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Данил Артюхин, Алена Королева, Юлия Королева, Зарина Низамутдинова и Карина Низамутдинова. Ребята стали лучшими в компетенции «Клининг». Им вручили медали, дипломы и памятные подарки.

С 15 апреля по 17 мая в РТ проходит региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года. Соревнования для 1 545 участников по 117 компетенциям состоятся на 35 площадках в 13 городах, на базе профессиональных образовательных организаций и вузов республики.