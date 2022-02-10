В Спасском районе на Волге добровольцы спасли щуку от кислородного голодания

Акцию «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» по спасению щуки провели специалисты государственного природного заказника «Спасский» на Волге. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Акция проведена начальником межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Спасскому району Алекссем Коптеловым совместно с главным ихтиологом РТ ФГБУ «Главрыбвод» Рустамом Сафиуллиным, сотрудниками ИП «Подгорнов», рыбопромышленниками и рыбаками. Они прокопали траншею длиной 200 метров. В акваторию Куйбышевского водохранилища выловили и перевезли 310 экземпляров рыбы разного возраста и вида, — сказано в сообщении.

Как отметил участник акции Рустам Сафиуллин, добровольцам удалось спасти несколько сотен особей взрослых щук, которые были готовы с наступлением сезона принести потомство. Одна щука может отложить от 15 до 30 тыс. икринок.

Акция «Рыбе быть!» проходит в разных районах республики. Ее участники бурят на водоемах лунки и майны.