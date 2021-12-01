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Общество
1 декабря 2021  10:54

В Спасском районе РТ Ларионова навестила матерей, перенесших Covid-19

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В Спасском районе РТ Ларионова навестила матерей, перенесших Covid-19

Депутат Госдумы РФ, член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова навестила матерей из Спасского района, переболевших коронавирусной инфекцией. Парламентарий пообщалась с женщинами, вручила им подарки. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

«Приятно смотреть на вас, таких красивых, молодых и здоровых! Вы — наше будущее. Поэтому берегите себя и своих детей», — сказала Татьяна Ларионова, справившись о здоровье мам.

Глава Спасского района Фаргат Мухаметов тоже присоединился к пожеланиям.

Также Татьяна Ларионова приняла участие в подписании трёхстороннего соглашения о взаимодействии депутатов фракций «Единая Россия» в Госдуме РФ, Госсовете РТ и Совете Спасского муниципального района. 

Фото: «Новая жизнь».

#Спасский район
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