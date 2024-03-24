В Спасском районе изымут земельный участок для строительства дороги

В Спасском районе изымут для государственных нужд земельный участок площадью 517 кв. метров. Решение принято в целях строительства дороги регионального значения Кузнечиха — Катюшино, говорится в постановлении Правительства Татарстана.

Трасса будет пролегать по территории двух районов: Спасского и Алькеевского. Изымаемый участок в настоящее время находится в собственности ООО «Восточная земельная компания».