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Экономика 24 марта 2024 17:02

В Спасском районе изымут земельный участок для строительства дороги

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В Спасском районе изымут для государственных нужд земельный участок площадью 517 кв. метров. Решение принято в целях строительства дороги регионального значения Кузнечиха — Катюшино, говорится в постановлении Правительства Татарстана.

Трасса будет пролегать по территории двух районов: Спасского и Алькеевского. Изымаемый участок в настоящее время находится в собственности ООО «Восточная земельная компания».

#изъятие земель #строительство дорог
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