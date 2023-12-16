В Спасском районе в ряды юнармейцев вступили 140 ребят

Фото: Айрат Набиулин

140 ребят из образовательных учреждений Спасского района дали торжественную клятву верности Родине и вступили в ряды общественной организации «Юнармия». Церемония прошла в местном Доме культуры.

Впервые к движению «Юнармия» присоединились ученики Кузнечихинской средней школы. Ранее в этой школе отряда не было. Среди вступивших и более 50 учащихся Болгарской кадетской школы-интерната им. П.А.Карпова.

Фото: Айрат Набиулин

В ряды юнармейцев посвящали начальник отдела образования Спасского района Александр Ермилин, социальный координатор Государственного фонда «Защитники отечества», ветеран боевых действий Алексей Костин, заместитель начальника районного отдела образования по воспитательной работе Елена Солодянкина и начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Александр Кузовкин.

Каждый из почётных гостей поприветствовал юнармейцев и заявил, что гордится ребятами за их верное решение.

Фото: Айрат Набиулин

«Сегодня для вас, ребята, особенный день. Вы вступаете в ряды патриотического движения, и знаете, я считаю, что вы и есть настоящие патриоты! Ваше решение вступить в ряды Юнармии это доказывает полностью. Уверен, вы будете искренне любить Отчизну и принесёте пользу своей стране!» — сказал в приветственном слове Алексей Костин.

Фото: Айрат Набиулин

После приветственных речей новобранцам вручили форму юнармейца, береты, значки и нашивки. А ребята исполнили гимн «Юнармии».

«Для меня стать юнармейцем — это значит навсегда стать верным своей Родине, своим друзьям. Это отвага, доблесть и честь! Я горд тем, что меня приняли в ряды Юнармии!» — заявил кадет Рафаэль Гибадуллин.

В завершение церемонии артист Спасского РДК Рустам Холмирзоев исполнил гимн Татарстана.

Фото: Айрат Набиулин