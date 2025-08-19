«В «Спартаке» одна ошибка - и до свидания». Титов о возможном увольнении Станковича

Фото: spartak.com

Бывший капитан «Спартака», шестикратный чемпион России в его составе Егор Титов поделился соображениями по поводу возможной скорой отставки нынешнего наставника «Спартака» Деяна Станковича. Он отметил, что такое развитие событий его не удивит.

«Это «Спартак», где одна ошибка – и до свидания. Так было с тренерским штабом Дмитрия Аленичева, в котором работал и я. Тогда один матч решил все. Поэтому отставке Станковича я не удивлюсь. Но повторю свой вопрос: кто вместо?» – задалась вопросом легенда «Спартака».

Также Титов порассуждал о назначении на пост главного тренера «красно-белых» нынешнего наставника «Балтики» Андрея Талалаева. Он отметил, что «Спартаку» пора обратить внимание на российских специалистов, которые не возглавляли «Спартак» уже почти 19 лет.

«У Талалаева достаточно опыта, но вытаскивать команды из ФНЛ в РПЛ – это одна история. А работать в большом клубе – совершенно другая. В «Спартаке» любая ничья рассматривается под микроскопом – здесь нужен результат.

При этом Талалаев же был в штабе Невио Скалы – он знает, что такое «Спартак». Давайте подождем, как будут развиваться события. Станковичу и его штабу могу пожелать скорее выправить ситуацию.

Учитывая, сколько легионеров сейчас в «Спартаке», взор руководства, скорее всего, будет направлен на Европу. Плюс есть языковой барьер. Кто будет дальше, мы не знаем. Возможно, [сейчас] ведут переговоры. Но скажу так: пора попробовать россиянина. После Аленичева же в «Спартаке» не было наших специалистов на посту главного тренера», – сказал бывший полузащитник «Спартака».