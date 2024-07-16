В создаваемый в РТ индустриальный парк «Тукай» привлекли 18 резидентов

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В Тукаевсокм районе реализуется проект индустриального парка «Тукай». Вопросы, связанные с ним, обсудили сегодня глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко и руководитель проекта Регина Хусаинова. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что первая очередь производственного комплекса развернется на площади 40 гектаров. Ожидаемое количество резидентов площадки составляет до 70, причем 18 уже привлечено. Для них представят участки правильной прямоугольной формы площадью 0,5 гектара.

Среди преимуществ индустриального парка — доступ к трассам М7, М5 и Р239. Он граничит с дорогой «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск» и имеет свои железнодорожные пути.

На территории комплекса будут работать производственные объекты, мультиформатные производственно-складские комплексы, логистические центры, мультитемпературные склады класса А, склады-холодильники, коммерческие объекты на первой линии Альметьевского шоссе.