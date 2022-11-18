В Союзе журналистов РТ представили новую книгу Марселя Зарипова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани прошла презентация книги известного публициста Марселя Зарипова «Город особого назначения». Новое издание было представлено на вечере памяти Марселя Зарипова в Союзе журналистов Татарстана.

Супруга публициста Саяра Зарипова рассказала о процессе подготовки произведения к изданию. «Когда Марсель ушел из жизни, я решила издать его. Я не могла спокойно смотреть, как книгу долго не выпускали. Я же видела, как мой муж три года работал над ней, собирал информацию. Это огромный труд», — подчеркнула она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Издание книги стало возможным после обращения вдовы литератора к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. «Книга вышла. Я довольна», — резюмировала она.

Писатель и журналист Марат Амирханов подчеркнул, что творчество Марселя Зарипова занимает достойное место в татарской национальной культуре.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы с ним вместе работали. Такого как он журналиста пока нет в татарской журналистике. Он писал на русском языке, но его дух, его достижения принадлежали татарскому народу. Он никого не слушал. Писал так, как хотел», — заметил выступавший.

Журналист и общественный деятель Римзиль Валеев ознакомил пришедших на вечер с содержанием книги. «Эта книга Марселя Зарипова — о городе Нижнекамске. Здесь есть и философия, и публицистика, и темы экономики и строительства», — пояснил Валеев.

В вечере памяти Марселя Зарипова также приняли участие такие известные журналисты, как Мунир Аглиуллин, София Гарифуллина, Умар Богдалов и Хабибрахман Шафигуллин, а также представители Союза писателей РТ.

Марсель Харисович Зарипов (23.10.1931–06.01.2017) — советский, российский и татарстанский писатель и журналист, заслуженный работник культуры Татарской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии имени Хусаина Ямашева, популяризатор пчеловодства. Пока он единственный журналист среди лауреатов Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.