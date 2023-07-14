В Союзе журналистов РТ открылась выставка карикатур памяти Вячеслава Бибишева

Сегодня в доме Союза журналистов РТ в Казани открылась персональная выставка «Орден Славы» памяти казанского художника Вячеслава Бибишева. Председатель сатирической секции Союза художников РТ и Гильдии карикатуристов РТ скончался в июне 2018 года.

Экспозиция приурочена к 60-летию со дня рождения автора и включает в себя карикатуры и шаржи на известных в Татарстане и России личностей. Также представлены работы, созданные специально для прессы и международных конкурсов карикатур.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На мероприятие были приглашены ветераны журналистики, коллеги, друзья и близкие знаменитого художника, а также представители творческих организаций республики. Вниманию гостей было представлено богатое творчество журналиста — подлинные картины, опубликованные в журнале «Чаян» и газете «Казанские ведомости», карикатуры, а также множество наград.

Одним из организаторов памятного мероприятия выступил брат художника Владимир Бибишев. «Пять лет назад от нас ушел мастер, лидер всех карикатуристов Татарстана Вячеслав Бибишев. Он оставил на нас все свои планы. Мы решили не просто провести памятный день, а отметить его юбилей», — пояснил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Вячеслав Бибишев был настоящим наставником художников и профессионалом своего дела. Коллеги отмечают, что исполнить его заветную мечту — организовать центр и музей карикатуры, где объединились бы все художники и фотографы, — пока так и не удалось.

Председатель правления Союза художников РТ Альберт Шиабиев добавил, что карикатурист был великолепным знатоком истории татарской сатиры, а его работы объехали практически всю Россию. Считалось почетным, если Бибишев нарисует известную персону.

«Вячеслав был другом всех художников, его уважали, он был настоящим фантазером и организатором. Он моментально придумывал шутки, мог сделать из реплики настоящий фурор. А любую выставку для детей он превращал в настоящий праздник. Его рука волшебная, любую карикатуру он превращал в добрый юмор», — пояснил он.