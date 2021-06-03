В Союзе журналистов РТ открылась персональная фотовыставка Рамиля Гали

В Союзе журналистов Татарстана состоялось открытие персональной выставки фотографа ИА «Татар-информ» Рамиля Гали.

«Фотографии для выставки я делал по заданию ИА „Татар-информ“ в течение полутора лет начиная с первых дней пандемии коронавируса в марте и до дней проведения вакцинации», — сказал Гали.

Выставка получила название «Фото-история пандемии в Татарстане». Часть фотографий экспозиции была сделана в «красной» зоне больниц, где врачи борются за жизнь пациентов с Covid-19, другая часть в безлюдном во время самоизоляции городе и во время оцепления Казани военными. Также на экспозиции представлены работы посвященные волонтерам Татарстана, которые разносили продуктовые наборы жителям Казани и врачам, вакцинирующим граждан.

«История еще не закончена, потому что коронавирус еще не побежден. Возможно коллекция будет дополняться», — подчеркнул фотохудожник.

Выставка подготовлена, в том числе к журналистской премии «Хрустальное перо», одним из номинантов которой стал в этом году Рамиль Гали.

«Тема выставки актуальная и сами фотографии отличные. Рамиль Якубович третий раз выставляется здесь и каждая его выставка для нас яркий лучик», — поделилась исполнительный директор Союза художников РТ Ралия Фатхутдинова.

Всего на выставке представлено 26 фотографий разных этап истории борьбы с пандемией в республике.

«Еще не все те, кто работает сегодня в СМИ, до конца осознали, что являются участниками исторического события — борьбы человечества с пандемией коронавируса. И благодаря Рамилю Гали эту историю удалось не только запечатлеть, но и ознакомить с ней окружающих», — отметила главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

На открытии побывал депутат и гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов и поздравил Гали с открытием выставки.