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Общество 29 сентября 2023 14:03

В Союзе журналистов РТ чествовали ветеранов отрасли в преддверии Дня пожилых людей

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1 октября отмечается Международный день пожилых людей, в преддверии этого праздника в Союзе журналистов Татарстана прошло чествование ветеранов отрасли.

Приветствовал собравшихся работников СМИ, внесших свою лепту в развитие журналистики в республике, председатель Союза журналистов РТ, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

Он отметил, что журналисты, составляющие золотые фонды татарского телевидения, газет и журналов являются выдающимися людьми, сделавшими современную журналистику важным социальным институтом.

Также перед ветеранами отрасли выступили ученики татарской оперной певицы Венеры Ганиевой, после чего свои самые известные композиции исполнила и сама народная артистка РТ и РФ.

#Татарстан #союз журналистов РТ #Ильшат Аминов
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