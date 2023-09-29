В Союзе журналистов РТ чествовали ветеранов отрасли в преддверии Дня пожилых людей

1 октября отмечается Международный день пожилых людей, в преддверии этого праздника в Союзе журналистов Татарстана прошло чествование ветеранов отрасли.

Приветствовал собравшихся работников СМИ, внесших свою лепту в развитие журналистики в республике, председатель Союза журналистов РТ, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

Он отметил, что журналисты, составляющие золотые фонды татарского телевидения, газет и журналов являются выдающимися людьми, сделавшими современную журналистику важным социальным институтом.

Также перед ветеранами отрасли выступили ученики татарской оперной певицы Венеры Ганиевой, после чего свои самые известные композиции исполнила и сама народная артистка РТ и РФ.