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В Союзе журналистов РТ чествовали ветеранов отрасли в преддверии Дня пожилых людей
1 октября отмечается Международный день пожилых людей, в преддверии этого праздника в Союзе журналистов Татарстана прошло чествование ветеранов отрасли.
Приветствовал собравшихся работников СМИ, внесших свою лепту в развитие журналистики в республике, председатель Союза журналистов РТ, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.
Он отметил, что журналисты, составляющие золотые фонды татарского телевидения, газет и журналов являются выдающимися людьми, сделавшими современную журналистику важным социальным институтом.
Также перед ветеранами отрасли выступили ученики татарской оперной певицы Венеры Ганиевой, после чего свои самые известные композиции исполнила и сама народная артистка РТ и РФ.
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