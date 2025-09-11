В Союзе защиты прав потребителей назвали цены на вино в России завышенными

В России цены на вино сильно завышены, что обернулось проблемами со сбытом продукта для российских производителей. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Сейчас у российских производителей проблемы со сбытом своего продукта. Цены на вино просто перекошены. Например, в Крыму бутылку шампанского дешевле 1 тыс. рублей уже не найдёшь. Это неправильно, поскольку такие цены тормозят спрос. Российское вино должно быть доступным», – сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что вино должно быть адаптировано ко вкусу потребителя.

«Сегодня виноделы преследуют миссию по внедрению сухих вин во вкус россиян. Это неправильно. Вкусы невозможно переделать. К тому же сами виноделы пьют совсем не то, что продается в магазинах», – обратил внимание Шапкин.

Он призвал российских виноделов поднять престиж российских вин и ценность своего продукта в глазах потребителя.

«Некоторые вещи просто невозможно пить. Я бы рекомендовал Российской ассоциации виноделов заняться серьезной чисткой рынка от «суррогатов», которые продаются под видом российского вина. Когда человек попил российского вина за 500-600 рублей и потом вылил его в раковину, то вряд ли он пойдет покупать его снова!» – резюмировал эксперт.