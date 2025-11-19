В Союзе прав потребителей РФ объяснили, подорожает ли алкоголь перед Новым годом

В России не стоит ждать резкого подорожания алкоголя перед Новым годом, поскольку ФАС быстро реагирует на сообщения о прогнозах цен на данную продукцию. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Сейчас Федеральная антимонопольная служба очень быстро реагирует на подобные прогнозы цен и высылает соответствующие предписания (с требованием прекратить рост цен – прим. Т-и). Поэтому любые прогнозы о подорожании данной продукции повлекут за собой реакцию ФАС», – сказал собеседник агентства.

Ранее Шапкин сообщал, что бутилированная и газированная вода стали самыми популярными безалкогольными напитками у россиян. Каждый год граждане РФ выпивают по 9 млрд литров каждого из этих напитков. Далее по популярности идет сок (около 2,5 млрд литров в год), а также энергетики, чай и квас (менее 1 млрд литров каждого).