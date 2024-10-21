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В Cоюзе прав потребителей РФ рассказали, как лицензирование повлияет на стоимость сигарет
Лицензирование продажи сигарет никак не отразится на стоимости табачной и никотиносодержащей продукции. Такое мнение «Татар-информу» выразил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Ранее сообщалось о планах Росалкогольтабакконтроля ввести лицензирование для продаж табачной и никотиносодержащей продукции.
«Там пошлина, как я думаю, будет на уровне 5 тысяч рублей, а может и менее того. Поэтому на цены на сигареты это никак не повлияет. Кроме того, у нас есть минимальный и максимальный порог стоимости сигарет, данные меры из-за лицензии пересматриваться не будут», – сказал Шапкин.
Также, по его словам, такая мера позволит бороться с нелегальной торговлей табачных изделий. Он уверен, что такая мера будет стимулировать продавцов реализовывать лишь законную продукцию.
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