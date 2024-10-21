В Cоюзе прав потребителей РФ рассказали, как лицензирование повлияет на стоимость сигарет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лицензирование продажи сигарет никак не отразится на стоимости табачной и никотиносодержащей продукции. Такое мнение «Татар-информу» выразил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Ранее сообщалось о планах Росалкогольтабакконтроля ввести лицензирование для продаж табачной и никотиносодержащей продукции.

«Там пошлина, как я думаю, будет на уровне 5 тысяч рублей, а может и менее того. Поэтому на цены на сигареты это никак не повлияет. Кроме того, у нас есть минимальный и максимальный порог стоимости сигарет, данные меры из-за лицензии пересматриваться не будут», – сказал Шапкин.

Также, по его словам, такая мера позволит бороться с нелегальной торговлей табачных изделий. Он уверен, что такая мера будет стимулировать продавцов реализовывать лишь законную продукцию.