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В Союзе писателей Татарстана подводят итоги литературного года
В Союзе писателей Татарстана на заседании, посвященном итогам 2023 года, вручили удостоверения новым членам творческого объединения. Ряды союза пополнились молодыми писателями — Рамис Латыпов, Фирдус Гималтдинов, Гузель Галлямова, Алина Хисамиева, Гульчачак Садретдинова, Рауза Хузиахметова. Удостоверения им вручил председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла.
Заседание проходит в Тукаевском клубе. От имени министерства культуры Татарстана участников приветствовал начальник отдела взаимодействия c общественными организациями Айрат Файзрахманов и вручил писателям Благодарственные письма.
В программе заседания — доклады по направлениям литературы. Об итогах года в поэзии рассказал поэт Фаниль Гилязов. Обзор татарской прозы сделал доцент кафедры татарской филологии Елабужского института КФУ Гумер Даутов. Также запланированы доклады Ольги Ивановой по русскоязычной литературе, руководителя редакции детской и подростковой литературы и отдела спецпроектов Татарского книжного издательства Айсылу Галиевой, доклад по драматургическим произведениям — Радифа Сагди. Итоги года в литературной критике подведет доктор филологических наук Лилия Хуснутдинова.
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