В Союзе лесопромышленников исключили риск дефицита бумаги в России

В России не будет дефицита какой-либо бумажной продукции, заверил РИА Новости вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов.

«Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом... лопухи не понадобятся», — сказал он.

Фролов назвал слухи о подорожании офисной бумаги на 300%, распространившиеся в социальных сетях, «настоящим фейком» и отметил, что эти опасения абсолютно беспочвенные.

Он напомнил, что из-за санкций Запада всего одна американская компания, International Paper, которая производит бумагу для принтера, ряд финских и австрийских предприятий приостановили производство в России, все остальные продолжают работу.

«Стоимость офисной бумаги может резко возрасти только в том случае, если «цены начнут накручивать производители и ретейл, если будут усугубляться логистические проблемы. Но увеличение их на 300% — это, уверен, перебор», — считает специалист.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Некоторые крупные зарубежные компании начали объявлять о приостановке работы на российском рынке.