В Совфеде заявили, что мессенджер MAX не станет обязательным для россиян

Национальный мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян, а традиционные способы аутентификации на государственные и банковские сервисы останутся доступными, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин в рамках ВЭФ.

«Главная цель мессенджера MAX – обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам, в том числе к Госуслугам и банковским услугам», – отметил Шейкин.

«При этом важно уточнить: речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех. Традиционные способы аутентификации, включая привычный доступ через портал Госуслуг, также остаются в доступе», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, в будущем мессенджер станет цифровым помощником для повседневных задач.

«Планируется, что через него можно будет получать уведомления о налогах и штрафах, записываться к врачу, узнавать о готовности документов или оформлять льготы. То, что раньше требовало перехода на разные сайты и приложения, будет доступно прямо в чате – быстро, удобно и безопасно. Пользователь сам выбирает: оставаться в привычных системах или воспользоваться преимуществами MAX уже сейчас – и теми возможностями, которые появятся в ближайшее время», – пояснил Шейкин.