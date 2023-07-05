В Совфеде сообщили об отсутствии запрета на айфоны

Для сенаторов нет запрета на использование телефонов зарубежного производства, в том числе айфонов, сообщил РИА Новости в среду глава регламентного Комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.

«В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на использование айфонов», — сказал он.

При этом сенатор отметил, что сам поддерживает переход не только на телефоны из дружественных стран, но и на отечественную продукцию, если есть соответствующее оборудование. Он также напомнил, что «при проведении закрытых совещаний в Совете Федерации телефоны всех сенаторов остаются у секретарей».

Ранее глава Комитета Госдумы Алексей Чепа высказался за то, чтобы запретить использовать все средства связи из недружественных стран. Отвечая на аналогичный вопрос, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники Администрации Президента России никогда не используют американские и любые другие смартфоны для передачи закрытой информации.