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В Совфеде сообщили об отсутствии запрета на айфоны
Для сенаторов нет запрета на использование телефонов зарубежного производства, в том числе айфонов, сообщил РИА Новости в среду глава регламентного Комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
«В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на использование айфонов», — сказал он.
При этом сенатор отметил, что сам поддерживает переход не только на телефоны из дружественных стран, но и на отечественную продукцию, если есть соответствующее оборудование. Он также напомнил, что «при проведении закрытых совещаний в Совете Федерации телефоны всех сенаторов остаются у секретарей».
Ранее глава Комитета Госдумы Алексей Чепа высказался за то, чтобы запретить использовать все средства связи из недружественных стран. Отвечая на аналогичный вопрос, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники Администрации Президента России никогда не используют американские и любые другие смартфоны для передачи закрытой информации.
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