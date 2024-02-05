В Совфеде РФ поддержали предложение не брать налог с вкладов сроком от 3 лет

В Совфеде поддержали отмену налога на вклады от трех лет. Как сказал зампред Совета федерации Николай Журавлев, такая мера простимулирует долгосрочные вложения россиян.

Спикер отметил, что из-за высокой ключевой ставки на данный момент очень мало вкладов, открытых на долгий срок. Высокие ставки предлагаются кредитными организациями только по коротким продуктам, пишет газета «Известия».

Напомним, в 2024 году россияне впервые должны заплатить налог по доходу с банковских вкладов, начисленному по итогам 2023-го. Чтобы рассчитать необлагаемую налогом сумму надо умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой в течение года, когда гражданин получил проценты. С дохода выше данного уровня вкладчика обяжут заплатить НДФЛ 13%.