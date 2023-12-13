В Совфеде РФ одобрили новую очередь погашения платежей по кредиту

В Совете Федерации одобрили законопроект, который меняет очередность погашения платежей по кредиту, если у должника недостаточно средств.

Так, сейчас, если сумма платежа по потребительскому кредиту недостаточна для полного исполнения обязательств, должник вначале гасит штрафы и пени, а потом проценты, которые начислены за текущий период платежей, а после всего этого - сумму основного долга за текущий период платежей. По нормам принятого закона, сначала будут погашать долги по процентам, потом – по основному долгу, после чего — проценты, начисленные за текущий период платежей, после всего этого — сумму основного долга за текущий период платежей, а в последнюю очередь – штрафы и пени, пишет ТАСС. Только потом идут погашение долгов по иным платежам, которые предусмотрены российским законом о потребкредите.

Также документом предотвращается навязывание банками услуг страхования при ипотеке. Закон дает кредитору право потребовать от заемщика застраховать за свой счет от рисков утраты и повреждения заложенное имущество на сумму, не превышающую размера, обеспеченного залогом требования, а также застраховать иной страховой интерес заемщика. А заемщик может выбрать согласие или отказ от такой услуги. Кредитор получает право принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному кредиту, если клиент не исполнит обязанности по страхованию свыше 30 календарных дней или откажется от договора добровольного страхования. Однако этот нюанс должны четко прописать в кредитном договоре.

Без ущемления прав кредиторов документ позволит повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре и будет способствовать достижению сбалансированности прав обеих сторон, указывается в сопроводительных материалах к закону.