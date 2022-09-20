В Совфеде рассказали, последует ли мобилизация после введения такого понятия в УК

Принятые Госдумой поправки в Уголовный кодекс не означают мобилизации в России, заявила один из разработчиков документа, сенатор Ольга Ковитиди. Так она прокомментировала изменения кодекса, которые подразумевают введения понятий «мобилизация», «военное положение», а также предусматривает наказание за дезертирство или добровольную сдачу в плен.

«Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона – мобилизация в стране не объявлена», – цитирует Ковитиди «Интерфакс».

Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы станет их совершение в период мобилизации, военного положения и военного времени, уточнила сенатор. «Когда ситуация более стабильная, то указанные меры жесткие, достаточно жесткие, применяться не будут», – заверила она.

Напомним, сегодня Госдума рассмотрела и одобрила поправки в законопроект о внесении изменений в УК, который был принят в первом чтении в июле. Депутаты предлагают ввести в УК целый набор новых статей, в их числе – «Добровольная сдача в плен», за которую грозит от трех до 10 лет лишения свободы, «Мародерство» – до 15 лет колонии. За неявку на военную службу по призыву или дезертирство предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.