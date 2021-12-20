В Совфеде рассказали подробности законопроекта об ужесточении наказания за пытки

В Госдуму внесли законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ, который дает новое определение пыткам – это поможет избежать сложностей при квалификации этого преступления и назначения наказания за него. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

«Законопроект дает новое определение пытки, сформулированное в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Более детальное и четкое определение позволит избежать сложности при квалификации деяния и назначении наказания виновным», – заявил Клишас.

В новое определение вводится такая цель пытки, как «запугивание», поскольку «именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России».

«Для устранения диссонанса санкций за пытки, совершенные представителями власти и лицами, не являющимися таковыми, законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки, совершенные представителями власти – до двенадцати лет лишения свободы – переводя это преступление в разряд особо тяжких», – заявил Клишас.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ. Кроме того, по словам Клишаса, перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений увеличит срок давности по таким преступлениям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.