Из заявления вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева следует, что БРИКС оказывает гармонизирующее влияние на систему мировой экономики.

«Сегодня уже очевидно, что БРИКС с его широкой географией государств-участников и приглашенных друзей позволяет сбалансировать и гармонизировать мировую систему», — отметил Косачев на открытии IX Парламентского форума объединения в Йоханнесбурге.

Он также противопоставил влияние БРИКС гегемонии Запада, которая порождает противоречия и перекос в распределении мировых ресурсов.

Кроме того, сенатор поблагодарил ЮАР за содействие привлечению новых участников группы.