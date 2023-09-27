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В Совфеде рассказали о влиянии БРИКС на мировую экономику
Из заявления вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева следует, что БРИКС оказывает гармонизирующее влияние на систему мировой экономики.
«Сегодня уже очевидно, что БРИКС с его широкой географией государств-участников и приглашенных друзей позволяет сбалансировать и гармонизировать мировую систему», — отметил Косачев на открытии IX Парламентского форума объединения в Йоханнесбурге.
Он также противопоставил влияние БРИКС гегемонии Запада, которая порождает противоречия и перекос в распределении мировых ресурсов.
Кроме того, сенатор поблагодарил ЮАР за содействие привлечению новых участников группы.
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