В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины

При нынешних властях Украины ее отношения с Россией вряд ли улучшатся. Нормализация возможна лишь при смене киевского руководства, поделился с aif.ru вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Я не ожидаю ничего хорошего от нынешних властей Украины. Они находятся в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок. Свободы маневра у них нет. Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем», — подчеркнул политик.

По его словам, несмотря ни на что, важно принудить Украину к исполнению минских соглашений, пусть они уже и утратили свою силу в первоначальном виде.

«Но не утратил силу принцип, который был в них заложен: внутренний конфликт на Украине не имеет военного решения, он должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с собственным населением», — уверен вице-спикер Совета Федерации.

Он добавил, что статус жителей Одесской, Днепропетровской и других областей Украины может поменяться, если власти продолжат смотреть на них как на террористов и сепаратистов. Решить вопрос Киев может лишь в том случае, если прекратит «разговаривать с ними на языке силы».