В Совфеде рассказали, как значительно увеличить выплаты по страховой пенсии

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в беседе с РИА Новости сообщила, что величина страховых выплат по достижении пенсионного возраста может быть значительно повышена при условии обращения за их оформлением на 12 или больше месяцев позже.

«За каждый год такой отсрочки фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты, значительно улучшая ваше финансовое положение», – рассказала сенатор.

Так, при отсрочке обращения на пять лет после появления соответствующего права размер ежемесячной выплаты потенциально возрастает примерно на 40%. При этом максимальный период, в течение которого можно откладывать выход на пенсию, – десять лет.

«Механизм отложенной пенсии не является обязательным. Человек сам решает, когда оформить пенсию», – подчеркнула Перминова.