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Политика 25 марта 2025 10:40

В Совфеде предположили, что послание Президента России парламенту состоится до конца мая

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Дата ежегодного послания Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию может быть перенесена на апрель-май из-за насыщенной международной повестки. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова члена комитета Совета Федерации по социальной политике Наталии Косихиной.

«Традиционно глава государства выступает в начале года, но в этом году из-за активных международных контактов послание может быть сдвинуто. Однако это никак не повлияет на его содержание и ключевые для граждан вопросы», – отметила Косихина.

Она также напомнила, что Владимир Путин ежегодно подводит промежуточные итоги и обозначает приоритетные направления политики страны. В этом году, по ее мнению, в центре внимания останутся внутренняя повестка, поддержка участников СВО, социальные инициативы, развитие здравоохранения, образования и науки. Также ожидается обсуждение международного сотрудничества.

#парламент #совет федерации рф #Владимир Путин
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