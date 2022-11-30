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Ру Тат
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Общество
30 ноября 2022  14:56

Совфед одобрил закон о предоставлении дополнительных выходных родителям детей-инвалидов

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Совет Федерации ФС РФ сегодня на своем заседании одобрил закон, наделяющий родителей или опекунов детей-инвалидов правом использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Об этом сообщает РИА Новости. 

Предполагается, что новелла позволит более качественно проводить реабилитацию детей с ограничениями по здоровью в удобное для родителей время.

Авторы законопроекта подчеркивают, что такое количество выходных дней может складываться за счет как накопления, так и переноса указанных дней с последующих нерабочих периодов в течение календарного года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что для соблюдения баланса между интересами сотрудников и работодателей планируется установить порядок согласования графика предоставления выходных дней. 

 

#дети-инвалиды #совфед #Общество
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