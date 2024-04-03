В Совфеде одобрили закон про наказания за спам-звонки

В Совфеде одобрили закон, устанавливающий ответственность за спам-звонки и ужесточающий наказание за рекламу кредитов «не по нормам российских законов».

Например, если нарушаются действующие требования к рекламе, которая распространяется по сетям электросвязи (спам-звонков), то нарушителя ждет штраф: 10-20 тыс. рублей для граждан или 20-100 тыс. рублей – для должностных лиц, или 300 тыс. - 1 млн рублей – для юрлиц, передает РИА «Новости».

Также закон делает «жестче» ответственность для кредитных организаций и микрофинансовых организаций за нарушения норм при рекламе кредитов и займов. Если кредиторы не будут указывать полную стоимость потребительского займа при рекламировании своего продукта, то сотрудников оштрафуют. В этом случае граждане заплатят 40-100 тыс. рублей, юридические лица - 600 тыс. - 1,6 млн рублей.

Напомним, что, согласно действующему закону «О рекламе», о полной стоимости кредита должны проинформировать «до предоставления информации о процентных ставках» и указывать подобную информацию шрифтом, не меньшим по размеру. Отметим, что последнее требование для кредиторов останется неизменным.