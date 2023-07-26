В Совфеде обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере закупок

Круглый стол на тему «Совершенствование законодательства, регулирующего закупочную деятельность, в целях структурной перестройки экономики» прошел в Совете Федерации. Его провел первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Рябухин отметил особую актуальность этой проблематики в ситуации беспрецедентного санкционного давления на экономику страны. Он сообщил, что Совет Федерации держит на постоянном контроле вопросы, связанные с эффективностью контрактной системы.

Он добавил, что проделана большая работа по общей донастройке контрактной системы. «В частности, значительно упрощены и унифицированы процедуры осуществления закупок, созданы основы для перевода всей закупочной деятельности в электронный вид», – рассказал он.

Замминистра финансов РФ Алексей Лавров в своем выступлении рассказал, что ведомство ведет работу над законопроектом об оптимизации импортозамещения, суть которого – радикально упростить нынешний режим. «Все перечни и регулирование мы предлагаем собрать в один и тем самым сделать все намного более быстрым, простым и понятным», – сказал Лавров.

Зампредседателя Госкомитета Татарстана по закупкам Искандер Багаутдинов в качестве совершенствования законодательства предложил механизм, который может позитивно повлиять на уровень развития конкуренции и объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Багаутдинов сообщил, что идея и ее проработка принадлежит директору Агентства по госзаказу РТ Якову Геллер. «Суть в следующем: предлагается вменить обязанность подрядчику закупать товары для выполнения работ по заключенному контракту на открытом электронном ресурсе, содержащий продукцию, необходимую для исполнения основного контракта», – пояснил он.

По итогам работы круглого стола будут подготовлены рекомендации, содержащие предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства, регулирующего закупочную деятельность, сообщает Госкомитет РТ по закупкам.