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Общество 28 февраля 2025 10:41

В Совфеде назвали условия возвращения в Россию иностранных автоконцернов

Вернуться в Россию иностранные автоконцерны смогут при соблюдении ряда условий. Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил соответствующее письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову, сообщают «Ведомости».

Среди ключевых требований: работа только в формате совместного предприятия (СП) с российскими производителями, при этом контрольный пакет должен принадлежать российской стороне. Кроме того, вся интеллектуальная собственность и конструкторская документация должны оставаться у СП.

Сенаторы настаивают на отсутствии каких-либо льгот и исключений для иностранных компаний. Они должны будут работать на общих основаниях и соответствовать высоким требованиям локализации производства. Четвертым условием является снятие санкций с России страной, резидентом которой является автоконцерн.

В Совете Федерации также выразили недовольство тем, что иностранные автопроизводители «в кратчайшие сроки сбежали из России, не оставив после себя ни технологий, ни компетенций».

#автомобили #совфед
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